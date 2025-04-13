Визаллергол (Visallergol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
341,99
Экономия при брони: -49,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
333,40
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
330,60
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
331,57
Экономия при брони: -47,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
352,08
Экономия при брони: -41,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Визаллергол капли глазные 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Sentiss Pharma
322,80 грн