Фармакодинамика. Механизм действия. Дидрогестерон — селективный гестаген, который замещает некоторые функции прогестерона.

Как гестаген дидрогестерон влияет исключительно на эндометрий, слизистую оболочку влагалища и цервикального канала.

Дидрогестерон не угнетает овуляцию. Это означает, что вероятность оплодотворения яйцеклетки у небеременных женщин при приеме дидрогестерона остается.

Дидрогестерон и его метаболиты не обладают термогенными свойствами.

У женщин в постменопаузальный период с сохраненной маткой заместительная терапия эстрогенами приводит к повышенному риску развития гиперплазии эндометрия и рака эндометрия. Добавление прогестагенов может предупредить чрезмерный риск.

Циклическое добавление дидрогестерона женщинам, у которых эндометрий был стимулирован эстрогеном, переводит его в фазу секреции.

Дидрогестерон не обладает маскулинизующими или вирилизирующими свойствами. Дидрогестерон не обуславливает анаболические или кортикоидные свойства.

Клиническая эффективность и безопасность. Проведено двойное слепое с двойным маскированием рандомизированное многоцентровое исследование с участием двух параллельных групп для сравнения эффективности, безопасности и переносимости дидрогестерона для перорального применения в дозе 30 мг/сут и интравагинального микронизированного прогестерона в капсулах в дозе 600 мг/сут для поддержки лютеиновой фазы при применении технологий оплодотворения in vitro (LOTUS I).

Проведено рандомизированное открытое многоцентровое исследование с участием двух параллельных групп для сравнения эффективности, безопасности и переносимости дидрогестерона для перорального применения в дозе 30 мг/сут и интравагинального прогестерона в форме 8% геля в дозе 90 мг/сут для поддержки лютеиновой фазы при применении технологий оплодотворения in vitro (LOTUS II).

Клинические исследования LOTUS I и LOTUS II. Главная цель исследований — доказать не меньшую эффективность приема дидрогестерона по сравнению с интравагинальным микронизированным прогестероном с точки зрения наличия сердечных сокращений у плода на 12-й неделе гестации (10-я неделя беременности) — была достигнута.

В исследуемой популяции пациентов частота наступления беременности, подтвержденная на 12-й неделе гестации (10-я неделя беременности), составила 37,6 и 33,1% (LOTUS I) и 36,7 и 34,7% (LOTUS II). Разница в частоте наступления беременности между двумя группами составила 4,7 (95% доверительный интервал (ДИ) -1,2–10,6) (LOTUS I) и 2,0 (95% ДИ -4,0–8,0) (LOTUS II).

В выборке субъектов исследования для оценки безопасности (1029 субъектов (LOTUS I) и 1030 субъектов (LOTUS II), которые получили хотя бы одну дозу исследуемого препарата, случаи нежелательных явлений, возникших во время терапии, о которых сообщалось чаще всего, были идентичными в обеих исследуемых группах.

В связи с характером исследуемого показания и исследуемой популяции пациентов определенное количество ранних абортов/выкидышей является ожидаемым, особенно до 12-й недели гестации (10-й недели беременности), поскольку прогнозируемый показатель частоты наступления беременности в этот период составляет около 35%.

Профиль безопасности, выявленный в обоих исследованиях LOTUS, отвечал ожидаемому, учитывая установленный профиль безопасности дидрогестерона, а также исследуемую популяцию пациентов и показание.

Фармакокинетика. В отличие от прогестерона, дидрогестерон не экскретируется с мочой в виде прегнандиола. Таким образом, сохраняется возможность определить секрецию эндогенного прогестерона по экскреции прегнандиола.

При пероральном применении в среднем 63% дозы выводится с мочой. Полное выведение происходит через 72 ч. Основным метаболитом является 20α-дигидродидрогестерон (ДГД), который выделяется с мочой в связанном с глюкуроновой кислотой состоянии. Общим свойством всех метаболитов является сохранение структуры 4,6-диен-3-она исходного вещества и отсутствие 17α-гидроксилирования, что объясняет отсутствие у дидрогестерона эстрогенного и андрогенного эффектов.

После перорального применения дидрогестерона концентрация в плазме крови ДГД значительно выше, чем исходного вещества. Соотношение AUC составляет около 30.

Дидрогестерон быстро абсорбируется. C max дидрогестерона и ДГД достигается через 0,5–2,5 ч.