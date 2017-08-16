Дуфастон® (Duphaston®) (326433) - инструкция по применению ATC-классификация
Дуфастон инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Механизм действия. Дидрогестерон — селективный гестаген, который замещает некоторые функции прогестерона.
Как гестаген дидрогестерон влияет исключительно на эндометрий, слизистую оболочку влагалища и цервикального канала.
Дидрогестерон не угнетает овуляцию. Это означает, что вероятность оплодотворения яйцеклетки у небеременных женщин при приеме дидрогестерона остается.
Дидрогестерон и его метаболиты не обладают термогенными свойствами.
У женщин в постменопаузальный период с сохраненной маткой заместительная терапия эстрогенами приводит к повышенному риску развития гиперплазии эндометрия и рака эндометрия. Добавление прогестагенов может предупредить чрезмерный риск.
Циклическое добавление дидрогестерона женщинам, у которых эндометрий был стимулирован эстрогеном, переводит его в фазу секреции.
Дидрогестерон не обладает маскулинизующими или вирилизирующими свойствами. Дидрогестерон не обуславливает анаболические или кортикоидные свойства.
Клиническая эффективность и безопасность. Проведено двойное слепое с двойным маскированием рандомизированное многоцентровое исследование с участием двух параллельных групп для сравнения эффективности, безопасности и переносимости дидрогестерона для перорального применения в дозе 30 мг/сут и интравагинального микронизированного прогестерона в капсулах в дозе 600 мг/сут для поддержки лютеиновой фазы при применении технологий оплодотворения in vitro (LOTUS I).
Проведено рандомизированное открытое многоцентровое исследование с участием двух параллельных групп для сравнения эффективности, безопасности и переносимости дидрогестерона для перорального применения в дозе 30 мг/сут и интравагинального прогестерона в форме 8% геля в дозе 90 мг/сут для поддержки лютеиновой фазы при применении технологий оплодотворения in vitro (LOTUS II).
Клинические исследования LOTUS I и LOTUS II. Главная цель исследований — доказать не меньшую эффективность приема дидрогестерона по сравнению с интравагинальным микронизированным прогестероном с точки зрения наличия сердечных сокращений у плода на 12-й неделе гестации (10-я неделя беременности) — была достигнута.
В исследуемой популяции пациентов частота наступления беременности, подтвержденная на 12-й неделе гестации (10-я неделя беременности), составила 37,6 и 33,1% (LOTUS I) и 36,7 и 34,7% (LOTUS II). Разница в частоте наступления беременности между двумя группами составила 4,7 (95% доверительный интервал (ДИ) -1,2–10,6) (LOTUS I) и 2,0 (95% ДИ -4,0–8,0) (LOTUS II).
В выборке субъектов исследования для оценки безопасности (1029 субъектов (LOTUS I) и 1030 субъектов (LOTUS II), которые получили хотя бы одну дозу исследуемого препарата, случаи нежелательных явлений, возникших во время терапии, о которых сообщалось чаще всего, были идентичными в обеих исследуемых группах.
В связи с характером исследуемого показания и исследуемой популяции пациентов определенное количество ранних абортов/выкидышей является ожидаемым, особенно до 12-й недели гестации (10-й недели беременности), поскольку прогнозируемый показатель частоты наступления беременности в этот период составляет около 35%.
Профиль безопасности, выявленный в обоих исследованиях LOTUS, отвечал ожидаемому, учитывая установленный профиль безопасности дидрогестерона, а также исследуемую популяцию пациентов и показание.
Фармакокинетика. В отличие от прогестерона, дидрогестерон не экскретируется с мочой в виде прегнандиола. Таким образом, сохраняется возможность определить секрецию эндогенного прогестерона по экскреции прегнандиола.
При пероральном применении в среднем 63% дозы выводится с мочой. Полное выведение происходит через 72 ч. Основным метаболитом является 20α-дигидродидрогестерон (ДГД), который выделяется с мочой в связанном с глюкуроновой кислотой состоянии. Общим свойством всех метаболитов является сохранение структуры 4,6-диен-3-она исходного вещества и отсутствие 17α-гидроксилирования, что объясняет отсутствие у дидрогестерона эстрогенного и андрогенного эффектов.
После перорального применения дидрогестерона концентрация в плазме крови ДГД значительно выше, чем исходного вещества. Соотношение AUC составляет около 30.
Дидрогестерон быстро абсорбируется. Cmax дидрогестерона и ДГД достигается через 0,5–2,5 ч.
Показания Дуфастон
нерегулярные менструальные циклы; эндометриоз; дисменорея; бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью;
поддержка лютеиновой фазы при применении вспомогательных репродуктивных технологий; угрожающий и привычный выкидыш, связанный с прогестероновой недостаточностью.
Дуфастон можно применять как циклическое дополнение к терапии эстрогенами у женщин с интактной маткой:
для предотвращения гиперплазии эндометрия в менопаузальный период; при дисфункциональных маточных кровотечениях; при вторичной аменорее.
Применение Дуфастон
нижеприведенные схемы дозирования рекомендуются для лечения препаратом Дуфастон. Дозы, схему и длительность лечения можно корректировать в зависимости от тяжести нарушения и индивидуального клинического ответа пациента.
Нерегулярный менструальный цикл. Продолжительность цикла 28 дней может быть достигнута путем назначения 1 таблетки Дуфастон в сутки с 11-го по 25-й день цикла.
Эндометриоз. 1–3 таблетки Дуфастона в сутки с 5-го по 25-й день цикла или в течение всего цикла. Дозы, кратные 10 мг/сут, равномерно распределяют в течение суток. Рекомендуется назначить максимальную дозу на начальном этапе лечения.
Дисменорея. 1–2 таблетки Дуфастона в сутки с 5-го по 25-й день цикла. Дозы, кратные 10 мг/сут, равномерно распределяют в течение суток. Рекомендуется назначить максимальную дозу на начальном этапе лечения.
Бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью. 1 таблетка Дуфастон в сутки с 14-го по 25-й день цикла. Это лечение следует продолжить в течение минимум 6 последовательных циклов. Рекомендуется продолжить лечение в течение первых месяцев беременности в тех же дозах, как и для привычного выкидыша.
Поддержка лютеиновой фазы при применении вспомогательных репродуктивных технологий. 1 таблетка Дуфастон 3 раза в сутки (30 мг/сут). Лечение начинают с дня забора ооцитов и продолжают в течение 10 нед, если беременность подтверждается.
Угроза выкидыша. Начальная доза 4 таблетки Дуфастон сразу, затем — по 1 таблетке Дуфастон каждые 8 ч. Дозы, кратные 10 мг/сут, следует равномерно распределить в течение суток. Рекомендуется назначить максимальную дозу на начальном этапе лечения.
Если симптомы не исчезают или вновь возникают во время лечения, дозу необходимо повысить на 1 таблетку Дуфастон каждые 8 ч.
После того как симптомы исчезают, эффективную дозу необходимо сохранить в течение 1 нед, после чего ее можно постепенно снизить. Если симптомы угрозы прерывания беременности возникают снова, лечение должно быть немедленно восстановлено с дозы, которая оказалась эффективной.
Привычный выкидыш. Лечение необходимо начать до зачатия. 1 таблетка Дуфастон в сутки до 20-й недели беременности, после чего можно постепенно снижать дозу.
Если симптомы угрозы прерывания беременности возникают во время лечения, терапию следует продолжить, как это описано в случае угрозы выкидыша.
Дисфункциональное маточное кровотечение. 2 таблетки Дуфастон в сутки в течение 5–7 дней в сочетании с эстрогеном.
Через несколько дней после окончания такого лечения появится кровотечение отмены.
С целью профилактики дальнейшего возникновения кровотечения Дуфастон назначают по 1 таблетке в сутки с 11-го по 25-й день цикла.
В случае кистозной геморрагической метропатии назначают 1 таблетку Дуфастон в сутки с 11-го по 25-й день цикла.
В некоторых случаях может оказаться необходимым применение эстрогена в течение первой половины цикла. Через несколько дней после прекращения такого лечения появится кровотечение отмены.
Такое лечение следует продолжить в течение нескольких циклов.
Вторичная аменорея. Для лечения необходимо одновременно назначить эстроген. Эстроген назначают с 1-го по 25-й день цикла, с 11-го по 25-й день в сочетании с 1 таблеткой Дуфастон в сутки.
Для создания предпосылок для последующих циклов терапию следует начинать на 5-й день после начала кровотечения путем назначения эстрогенов (с 5-го по 25-й день). Дуфастон 10 мг назначают с 11-го по 25-й день.
Для предотвращения гиперплазии эндометрия в период менопаузы. В течение каждого 28-дневного цикла терапии эстрогенами принимать только эстроген в течение первых 14 дней и в течение последующих 14 дней принимать 1 или 2 таблетки, содержащие 10 мг дидрогестерона, дополнительно к терапии эстрогенами. В случае дозирования 10 мг дидрогестерона 2 раза в сутки прием таблеток следует распределить в течение суток. Кровотечение отмены обычно возникает при применении дидрогестерона.
Применение комбинированной терапии эстрогеном и прогестагеном у женщин в постменопаузальный период необходимо ограничить минимальной эффективной дозой и минимальным сроком для достижения терапевтической цели, а также периодически следует пересматривать риски для каждой женщины (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. Для перорального приема.
При применении в высоких дозах таблетки должны быть равномерно распределены для приема в течение суток.
Противопоказания
— недиагностированное вагинальное кровотечение;
— имеющиеся серьезные заболевания печени или серьезные заболевания печени в анамнезе, если показатели функции печени не нормализовались;
— следует учитывать противопоказания для эстрогенов, если их применять в комбинации с прогестагенами, такими как дидрогестерон;
— установленная гиперчувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата — обнаруженные или подозреваемые прогестагензависимые новообразования (например менингиома).
Лечение с целью поддержки лютеиновой фазы при применении вспомогательных репродуктивных технологий следует прекратить, если диагностирован аборт/выкидыш.
Побочные эффекты
при применении дидрогестерона в клинических исследованиях по показаниям без лечения эстрогенами чаще всего сообщалось о следующих побочных реакциях: вагинальное кровотечение, мигрень/головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, нарушения менструального цикла и боль/чувствительность молочных желез.
Следующие побочные реакции наблюдались с нижеуказанной частотой в клинических исследованиях применения дидрогестерона (n=3483) по показаниям без лечения эстрогенами в двух спонсируемых компанией интервенционных клинических исследованиях по поддержке лютеиновой фазы при использовании вспомогательных репродуктивных технологий с применением дидрогестерона (n=1036) и по спонтанным сообщениям. Определение частоты возникновения побочных реакций основывается на наиболее консервативном подходе: часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000).
Новообразования доброкачественные, злокачественные и неопределенные (включая кисты и полипы): редко — увеличение в размерах прогестагензависимых новообразований (например менингиомы)*.
Кровь и лимфатическая система: редко — гемолитическая анемия*.
Психические расстройства: нечасто — депрессивное настроение.
Иммунная система: редко — реакции гиперчувствительности.
Нервная система: часто — головная боль и мигрень; редко — головокружение; редко — сонливость.
ЖКТ: часто — тошнота, рвота, боль в животе.
Гепатобилиарная система: нечасто — нарушение функции печени, сопровождающееся слабостью или недомоганием, желтухой и болью в животе.
Кожа и подкожные ткани: нечасто — аллергический дерматит (например сыпь, зуд и крапивница), редко — ангионевротический отек*.
Репродуктивная система и молочные железы: очень часто — вагинальное кровотечение, часто — нарушения менструального цикла (в том числе метроррагия, меноррагия, олиго-/аменорея, дисменорея и нерегулярные менструации), боль в молочных железах/чувствительность молочных желез, редко — набухание молочных желез.
Общие нарушения и местные реакции: редко — отеки.
Обследование: нечасто — увеличение массы тела.
*Побочные реакции из спонтанных сообщений, которые не наблюдались в клинических исследованиях, были отнесены к частоте «редко» на основании того, что верхняя граница 95% ДИ ожидаемой частоты оценивается не выше 3/х, где х=3483 (общее количество субъектов наблюдения в клинических исследованиях).
Побочные реакции, ассоциированные с эстроген-прогестагеновым лечением (также см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и инструкции по применению препаратов эстрогенов):
— рак молочной железы, гиперплазия и карцинома эндометрия;
— рак яичника**;
— венозная тромбоэмболия;
— инфаркт миокарда, ИБС, ишемический инсульт.
**Применение монотерапии эстрогеном или комбинированной эстроген-прогестагеновой заместительной гормональной терапии (ЗГТ) было ассоциировано с несколько повышенным риском диагностирования рака яичника (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Метаанализ 52 эпидемиологических исследований показал повышенный риск развития рака яичника у женщин, получавших ЗГТ, по сравнению с женщинами, которые никогда не применяли ЗГТ (относительный риск 1,43; 95% ДИ 1,31–1,56). У женщин в возрасте 50–54 года, применявших ЗГТ в течение 5 лет, продемонстрировано наличие одного дополнительного случая на 2000 пациенток. Примерно у 2 из 2000 женщин в возрасте 50–54 года, не применявших ЗГТ, диагностирован рак яичника за 5-летний период.
Особые указания
перед началом применения дидрогестерона для лечения в случае патологического кровотечения следует исключить органическую причину кровотечения.
В первые месяцы лечения могут возникать прорывные кровотечения или кровянистые выделения. Если прорывное кровотечение или кровянистые выделения продолжают возникать через некоторое время лечения или продолжаются после окончания терапии, следует установить причину, в том числе исключить злокачественное новообразование эндометрия путем проведения биопсии эндометрия.
Если какое-нибудь из нижеприведенных нарушений происходит впервые или ухудшается при применении препарата, необходимо рассмотреть вопрос о прекращении лечения:
— очень сильная головная боль, мигрень или симптомы, которые могут свидетельствовать об ишемии головного мозга;
— значительное повышение АД;
— появление венозной тромбоэмболии.
В случае привычного или угрожающего выкидыша необходимо определять и проверять во время лечения жизнеспособность плода, чтобы убедиться, что беременность продолжается и эмбрион жив.
Состояния, требующие наблюдения. Известно, что на редкие состояния могут влиять половые гормоны, поэтому в период беременности или при применении половых гормонов могут возникнуть или ухудшиться холестатическая желтуха, герпес беременных, тяжелый зуд, отосклероз, порфирия, депрессия и аномальные показатели функции печени, вызванные острым или хроническим печеночным заболеванием. Если проявляется любое из этих состояний или возникло ранее и/или ухудшается в период беременности или предыдущего лечения гормонами, за пациентом требуется тщательное наблюдение. Необходимо учитывать, что эти состояния могут рецидивировать или ухудшиться во время терапии дидрогестероном, поэтому следует рассмотреть вопрос прекращения терапии в этих случаях.
Пациенткам с депрессией в анамнезе необходимо находиться под тщательным наблюдением. Если тяжелая депрессия рецидивирует, лечение дидрогестероном следует прекратить.
Следующие предостережения касаются применения препарата Дуфастон по показаниям «для предотвращения гиперплазии эндометрия в период менопаузы». См. также предостережения в инструкциях по медицинскому применению препаратов эстрогенов.
Для лечения при постменопаузальных симптомах ЗГТ следует применять исключительно в том случае, если симптомы негативно влияют на качество жизни. Во всех случаях необходимо тщательно оценивать пользу и риск ЗГТ не менее одного раза в год. ЗГТ следует продолжать только тогда, когда польза превышает риск.
Доказательства в отношении рисков, связанных с ЗГТ для лечения при преждевременной менопаузе, ограничены. Благодаря низкому уровню абсолютного риска у женщин молодого возраста баланс между пользой и риском в этой группе может быть более благоприятным, чем у женщин старшего возраста.
Медицинское обследование/дальнейшее врачебное наблюдение. Перед началом ЗГТ или при ее восстановлении после перерыва необходимо собрать полный личный и семейный анамнез. Учитывая данные анамнеза, а также противопоказания и предостережения к приему препарата, следует провести объективное обследование пациентки (включая обследование тазовых органов и осмотр молочных желез). Во время лечения рекомендуется проводить периодические осмотры, частота и характер которых зависят от индивидуальных особенностей пациентки. Женщин следует проинформировать, о каких изменениях в молочных железах они должны сообщать врачу или медсестре (ниже см. Рак молочной железы). Обследование молочных желез, включая соответствующие методы визуализации, например маммографию, следует проводить в соответствии с действующей практикой скрининга с учетом индивидуальных клинических потребностей пациентки.
Гиперплазия и карцинома эндометрия. У женщин с интактной маткой риск возникновения гиперплазии и карциномы эндометрия повышается при длительной монотерапии эстрогенами. В зависимости от продолжительности лечения и дозы эстрогена риск может быть в 2–12 раз выше, чем у женщин, не принимающих эстрогены. После прекращения терапии эстрогенами этот риск сохраняется по меньшей мере в течение 10 лет. Добавление прогестагенов, таких как дидрогестерон, циклически в течение не менее 12 дней в месяц/28-дневный цикл или в виде постоянной комбинированной эстроген-прогестагеновой терапии у женщин с сохраненной маткой может предотвратить чрезмерный риск, ассоциированный с ЗГТ только эстрогенами.
Прорывные кровотечения и кровянистые выделения могут возникать в течение первых месяцев лечения. Если прорывные кровотечения или кровянистые выделения возникают после начала терапии в течение некоторого времени или если они продолжаются и после окончания лечения, показано дальнейшее обследование. Это может означать, что необходимо провести биопсию эндометрия, чтобы исключить злокачественность.
Рак молочной железы. Все имеющиеся данные свидетельствуют о повышенном риске развития рака молочной железы у женщин, принимающих комбинированную эстроген-прогестагеновую терапию и, возможно, даже если они принимают ЗГТ только эстрогенами. Этот риск зависит от длительности применения ЗГТ.
Комбинированная эстроген-прогестагеновая терапия: рандомизированное плацебо-контролируемое исследование Women’s Health Initiative (WHI) и эпидемиологические исследования свидетельствуют о повышенном риске возникновения рака молочной железы у женщин, принимающих эстроген-прогестагеновую ЗГТ в течение ≥3 лет. После прекращения лечения этот повышенный риск сохраняется в течение не более 5 лет. ЗГТ, в частности эстроген-прогестагеновая комбинированная терапия, повышает плотность маммографических изображений, что может негативно повлиять на радиологическое выявление рака молочной железы.
Рак яичника. Рак яичника возникает значительно реже рака молочной железы. Эпидемиологические данные, полученные в результате широкого метаанализа, показали несколько повышенный риск у женщин, принимающих монотерапию эстрогеном или комбинацию эстрогена с прогестагеном в качестве ЗГТ; этот риск проявляется в течение 5 лет применения и снижается со временем после прекращения терапии. Некоторые другие исследования, в том числе WHI, показали, что применение комбинированной ЗГТ может быть связано с таким же или несколько меньшим риском (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).
Венозная тромбоэмболия. ЗГТ связана с 1,3-3-кратным повышением риска развития венозной тромбоэмболии, то есть тромбоза глубоких вен или легочной эмболии. Возникновение такого события вероятнее на первом году ЗГТ, чем позже.
У пациентов с известными тромбофилическими состояниями отмечают повышенный риск развития венозной тромбоэмболии, и ЗГТ может еще повысить этот риск. Поэтому ЗГТ противопоказана этой группе пациенток.
Общепризнанными факторами риска венозной тромбоэмболии являются применение эстрогенов, пожилой возраст, большие хирургические вмешательства, длительная иммобилизация, ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2), беременность/послеродовый период, системная красная волчанка и рак. Нет единого мнения относительно возможной роли варикозного расширения вен в возникновении венозной тромбоэмболии.
Как и у всех послеоперационных пациентов, профилактические меры необходимо рассмотреть для предотвращения венозной тромбоэмболии после хирургического вмешательства. Если плановое оперативное вмешательство требует дальнейшей длительной иммобилизации, рекомендуется временно прекратить ЗГТ за 4–6 нед до операции. Пока женщина не приобретет полную подвижность, возобновлять лечение не следует.
Женщинам без личного анамнеза венозной тромбоэмболии, но при наличии в анамнезе у родственников первой степени тромбоза в молодом возрасте можно предложить скрининг после тщательного обсуждения его ограничений (только часть тромбофилических дефектов может проявляться при скрининге). Если выявлен тромбофилический дефект, связанный с тромбозом у членов семьи, или дефект, связанный с серьезной аномалией (например недостаточность антитромбина, протеина S или протеина С, или комбинация дефектов), ЗГТ противопоказана.
У женщин, которые уже получают постоянную антикоагулянтную терапию, следует тщательно взвесить соотношение польза/риск ЗГТ.
Если венозная тромбоэмболия развивается после начала терапии, прием препарата следует прекратить. Пациенток следует проинформировать, что им необходимо немедленно обратиться к врачу при возникновении потенциальных тромбоэмболических симптомов (например болезненный отек ноги, внезапная боль в груди, одышка).
ИБС. В рандомизированных контролируемых исследованиях не выявлены доказательства защиты от инфаркта миокарда у женщин с/без ИБС, получающих комбинированную эстроген-прогестагеновую терапию или ЗГТ только эстрогенами.
Комбинированная эстроген-прогестагеновая терапия: относительный риск возникновения ИБС во время ЗГТ незначительно повышен. Поскольку базовый абсолютный риск ИБС в значительной степени зависит от возраста, количество дополнительных случаев ИБС вследствие применения эстрогенов-прогестагенов очень мало у здоровых женщин на момент наступления менопаузы, но будет возрастать в старшем возрасте.
Ишемический инсульт. Комбинированная эстроген-прогестагеновая терапия и монотерапия эстрогенами ассоциированная с 1–1,5-кратным повышением риска возникновения ишемического инсульта. Относительный риск не изменяется с возрастом или временем от момента наступления менопаузы. Тем не менее, поскольку базовый риск инсульта в значительной степени зависит от возраста, общий риск инсульта у женщин, применяющих ЗГТ, повышается с возрастом.
Вспомогательные вещества. Этот препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. По расчетам, более 9 млн беременных принимали дидрогестерон. На сегодня не выявлено доказательств вредного воздействия дидрогестерона при применении в период беременности.
В литературе описано исследование, которое показало, что применение некоторых прогестагенов может быть связано с повышенным риском гипоспадии. Но поскольку до сих пор это не было подтверждено в других исследованиях, нельзя окончательно определить роль прогестагенов в развитии гипоспадии. Клинические исследования, в которых ограниченное количество женщин лечили дидрогестероном на ранних сроках беременности, не показали повышения риска. Каких-либо других эпидемиологических данных пока нет.
В доклинических исследованиях эмбриофетального и постнатального развития эффекты соответствовали фармакологическому профилю. Неблагоприятные эффекты возникали только тогда, когда влияние препарата значительно превышало максимальную экспозицию для человека.
Дидрогестерон можно применять в период беременности по строгим показаниям.
Период кормления грудью. Отсутствуют данные о проникновении дидрогестерона в грудное молоко. Исследований относительно проникновения дидрогестерона в грудное молоко не проводили.
Опыт применения других прогестагенов свидетельствует, что прогестагены и их метаболиты проникают в грудное молоко в малых количествах. Неизвестно, существует ли риск для ребенка, поэтому дидрогестерон не следует применять в период кормления грудью.
Фертильность. Отсутствуют доказательства, что дидрогестерон в терапевтических дозах снижает фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дуфастон имеет несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Нечасто дидрогестерон может вызвать небольшую сонливость и/или головокружение, особенно в первые несколько часов после приема. Поэтому управлять транспортными средствами или работать с механизмами необходимо с осторожностью.
Дети. В связи с недостаточностью данных о безопасности и эффективности применения дидрогестерона у детей, не рекомендуется назначать препарат этим пациентам.
Взаимодействия
данные исследований in vitro свидетельствуют, что основной путь метаболизма, благодаря которому образуется главный фармакологически активный метаболит ДГД, катализируется альдокеторедуктазой 1C (AKR 1C) в цитозоле человека. Наряду с цитозольным метаболизмом метаболические преобразования осуществляются изоферментами цитохрома Р450 (CYP), почти исключительно изоферментом CYP 3A4, что приводит к образованию нескольких незначительных метаболитов. Главный активный метаболит ДГД является субстратом для метаболического превращения с помощью CYP 3A4. Поэтому метаболизм дидрогестерона и ДГД может ускоряться при одновременном приеме веществ, индуцирующих ферменты цитохрома Р450, таких как антиконвульсанты (например фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин), противомикробные препараты (например рифампицин, рифабутин, невирапин, эфавиренз) и фитопрепараты, содержащие зверобой (Hypericum perforatum), шалфей или гинкго билоба.
Ритонавир и нелфинавир — известны как сильные ингибиторы ферментов цитохрома — демонстрируют ферментоиндуцирующие свойства при одновременном применении с нестероидными гормонами. Клинически повышенный метаболизм дидрогестерона может привести к снижению эффекта. Исследование in vitro показали, что дидрогестерон и ДГД в клинически значимых концентрациях не ингибируют, но и не индуцируют ферменты цитохрома Р450, участвующие в метаболизме лекарственных препаратов.
Передозировка
симптомы. Дидрогестерон — препарат с очень низкой токсичностью. Симптомы, которые теоретически могут возникнуть в случае передозировки, — тошнота, рвота, сонливость и головокружение. Нет сообщений о случаях, когда передозировка дидрогестерона привела бы к вредным последствиям (максимальная суточная доза, принятая человеком, составляла 360 мг).
Лечение. Специфическое лечение не требуется. В случае передозировки можно рассматривать симптоматическую терапию.
Условия хранения
не требуется специфических условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
UKR2187986