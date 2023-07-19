суточную дозу подбирают с учетом клинической ситуации и распределяют равномерно в течение суток.

При дисменорее назначают по 5–10 мг 2 раза в сутки с 5-го по 25-й день цикла.

При предменструальном синдроме — по 10 мг 2 раза в сутки с 12-го по 28-й день цикла.

При нарушениях менструального цикла — по 10 мг 2 раза в сутки с 11-го по 25-й день цикла; лечение проводят в течение не менее 5–6 циклов.

При эндометриозе — 10–30 мг/сут с 5-го по 25-й день цикла или постоянно.

При бесплодии, обусловленном лютеиновой недостаточностью, принимают по 5 мг/сут с 14-го по 25-й день цикла в течение не менее 6 циклов. При установлении беременности рекомендуют продолжать терапию в течение первых месяцев беременности (по 5 мг 2 раза в сутки).

При привычном аборте назначают по 5 мг 2 раза в сутки до 20-й недели беременности. Затем дидрогестерон отменяют, постепенно снижая дозу.

При угрожающем аборте — 20 мг на 1 прием, затем — по 10 мг утром и вечером. Если терапевтический эффект не достигнут, дозу можно повышать на 5 мг каждые 8 ч. Прием дидрогестерона в начальной дозе следует продолжать в течение 1 нед после исчезновения клинических симптомов. При повторном появлении жалоб следует немедленно продолжить лечение дидрогестероном в эффективной дозе. Отменять дидрогестерон следует постепенно.