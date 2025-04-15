Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
666,20 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
770,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
621,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
692,51
Экономия при брони: -79,99 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
871,35
Экономия при брони: -77,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
696,66
Экономия при брони: -53,74 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
889,41
Экономия при брони: -106,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
697,30
Экономия при брони: -64,80 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
810,30
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
621,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
756,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
621,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
756,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
667,30
Экономия при брони: -34,80 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
817,30
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
707,67
Экономия при брони: -25,18 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
839,06
Экономия при брони: -29,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
803,70
Экономия при брони: -31,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
721,81
Экономия при брони: -81,65 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
880,69
Экономия при брони: -122,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
683,96
Экономия при брони: -49,91 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
841,48
Экономия при брони: -95,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
708,61
Экономия при брони: -63,91 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
879,61
Экономия при брони: -96,05 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
666,20 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
803,00
Экономия при брони: -110,00 грн