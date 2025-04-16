Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
705,87
Экономия при брони: -22,95 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
843,01
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
689,50
Экономия при брони: -50,00 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
847,00
Экономия при брони: -71,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
724,65
Экономия при брони: -81,44 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
888,14
Экономия при брони: -108,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
670,70
Экономия при брони: -31,20 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
814,30
Экономия при брони: -38,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
702,96
Экономия при брони: -85,73 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
857,07
Экономия при брони: -94,29 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
727,97
Экономия при брони: -110,74 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
868,86
Экономия при брони: -135,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
691,90
Экономия при брони: -52,40 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
853,10
Экономия при брони: -77,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
679,20
Экономия при брони: -39,70 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
855,20
Экономия при брони: -79,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
695,90
Экономия при брони: -56,40 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
856,70
Экономия при брони: -80,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
747,57
Экономия при брони: -91,71 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
903,89
Экономия при брони: -135,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
701,98
Экономия при брони: -76,29 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
861,37
Экономия при брони: -95,16 грн