Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
679,70
Экономия при брони: -49,60 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
840,00
Экономия при брони: -74,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
614,26
Экономия при брони: -18,43 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
812,81
Экономия при брони: -24,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
687,70
Экономия при брони: -57,60 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
812,20
Экономия при брони: -47,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
703,60
Экономия при брони: -73,50 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
817,30
Экономия при брони: -52,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
738,67
Экономия при брони: -92,04 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
864,44
Экономия при брони: -87,33 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
683,00
Экономия при брони: -52,90 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
834,00
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
726,80
Экономия при брони: -101,08 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
862,02
Экономия при брони: -102,04 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
666,50
Экономия при брони: -36,40 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
811,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
720,44
Экономия при брони: -103,29 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
845,95
Экономия при брони: -122,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
691,80
Экономия при брони: -61,70 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
817,10
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
703,49
Экономия при брони: -74,19 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
849,29
Экономия при брони: -83,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
711,91
Экономия при брони: -88,05 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
912,11
Экономия при брони: -112,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products