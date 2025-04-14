Одесса (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
704,46
Экономия при брони: -46,29 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
851,22
Экономия при брони: -71,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
696,77
Экономия при брони: -29,22 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
848,37
Экономия при брони: -66,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
694,60
Экономия при брони: -59,10 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
846,05
Экономия при брони: -64,44 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
716,81
Экономия при брони: -72,58 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
849,61
Экономия при брони: -68,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
693,00
Экономия при брони: -45,90 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
826,80
Экономия при брони: -37,00 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products