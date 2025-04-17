Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
701,62
Экономия при брони: -60,81 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
857,66
Экономия при брони: -84,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
695,40
Экономия при брони: -49,10 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
829,00
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
715,21
Экономия при брони: -73,57 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
863,15
Экономия при брони: -94,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
681,20
Экономия при брони: -34,90 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
855,20
Экономия при брони: -70,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
655,20
Экономия при брони: -8,90 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
839,80
Экономия при брони: -55,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
690,90
Экономия при брони: -44,60 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
847,00
Экономия при брони: -62,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
725,17
Экономия при брони: -84,36 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
863,65
Экономия при брони: -94,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
731,14
Экономия при брони: -89,50 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
868,63
Экономия при брони: -99,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
665,00
Экономия при брони: -18,70 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
849,70
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
716,36
Экономия при брони: -76,87 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
867,11
Экономия при брони: -87,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
699,97
Экономия при брони: -94,16 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
897,73
Экономия при брони: -118,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
683,10
Экономия при брони: -36,80 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
848,80
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
712,76
Экономия при брони: -78,43 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
870,67
Экономия при брони: -129,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
666,00 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
868,20
Экономия при брони: -85,03 грн