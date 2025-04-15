Львов (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
748,19
Экономия при брони: -73,80 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
887,33
Экономия при брони: -96,59 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
688,40
Экономия при брони: -64,70 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
670,90
Экономия при брони: -47,20 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
845,40
Экономия при брони: -93,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
847,60
Экономия при брони: -95,70 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
744,20
Экономия при брони: -70,98 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
876,52
Экономия при брони: -84,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
704,38
Экономия при брони: -66,85 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
860,07
Экономия при брони: -61,89 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
694,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
853,10
Экономия при брони: -101,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
680,70
Экономия при брони: -57,00 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
829,00
Экономия при брони: -77,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
Abbott Healthcare Products
666,80
Экономия при брони: -43,10 грн
Дуфастон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №20
Abbott Healthcare Products