фармакодинамика

Механизм действия . Эмпаглифлозин является обратимым высокоактивным (IC50 1,3 нмоль) селективным и конкурентным ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT2). Эмпаглифлозин не ингибирует другие переносчики глюкозы, которые играют важную роль в доставке глюкозы к периферическим тканям; его селективность в 5000 раз выше по сравнению с SGLT1, основным переносчиком, ответственным за абсорбцию глюкозы в кишечнике. SGLT2 в высокой степени экспрессируется в почках, тогда как его экспрессия в других тканях отсутствует или очень низкая. Он отвечает как основной переносчик за реабсорбцию глюкозы из просвета канальцев в кровоток. У пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа и гипергликемией фильтруется и абсорбируется большее количество глюкозы.

Эмпаглифлозин улучшает гликемический контроль у пациентов с СД 2-го типа за счет уменьшения реабсорбции глюкозы в почках. Количество глюкозы, выделяемое почками с помощью указанного механизма, зависит от концентрации глюкозы в крови и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Ингибирование SGLT2 у пациентов с СД 2-го типа и гипергликемией способствует выделению избытка глюкозы почками. Кроме того, эмпаглифлозин повышает экскрецию натрия, что ведет к осмотическому диурезу и уменьшению интраваскулярного объема.

У пациентов с СД 2-го типа выведение глюкозы увеличивалось сразу после применения первой дозы эмпаглифлозина, данный эффект сохранялся в течение 24 ч. Увеличение выделения глюкозы почками сохранялось до конца 4-недельного периода лечения и в среднем составило около 78 г/сут. Увеличение выделения глюкозы почками способствовало немедленному снижению уровня глюкозы в плазме крови у пациентов с СД 2-го типа.

Эмпаглифлозин снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после приема пищи. Механизм действия эмпаглифлозина не зависит от функционального состояния β-клеток и метаболизма инсулина, что способствует снижению риска развития гипогликемии. Отмечен позитивный эффект в отношении маркеров функции β-клеток, в том числе гомеостатической модели оценки функции β-клеток (HOMA-β). Кроме того, выделение глюкозы почками вызывает потерю калорий, что сопровождается уменьшением объема жировой ткани и массы тела. Глюкозурия, отмечаемая при применении эмпаглифлозина, сопровождается умеренным диурезом, что может способствовать долговременному умеренному снижению АД. Глюкозурия, натрийурез и осмотический диурез, которые наблюдаются при применении эмпаглифлозина, могут способствовать улучшению сердечно-сосудистых прогнозов.

Клиническая эффективность и безопасность . Улучшение гликемического контроля и снижение уровня сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности является неотъемлемой частью лечения СД 2-го типа.

Применение эмпаглифлозина в качестве монотерапии и в комбинации с метформином, пиоглитазоном, сульфонилмочевиной, ингибиторами DPP-4 и инсулином приводило к клинически значимому снижению уровня HbAlc, глюкозы в плазме крови натощак, массы тела, систолического и диастолического АД. При применении эмпаглифлозина в дозе 25 мг увеличилась доля пациентов, достигших целевого уровня HbA1c <7%, и уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в гликемической терапии, по сравнению с применением эмпаглифлозина в дозе 10 мг и плацебо. Чем выше был исходный уровень HbA1c, тем в большей степени происходило его снижение под действием препарата. Кроме того, добавление эмпаглифлозина к стандартной терапии снижает уровень сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов с СД 2-го типа.

Сердечно-сосудистые прогнозы. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании EMPA-REG OUTCOME сравнивали эффективность применения эмпаглифлозина в дозе 10 и 25 мг и плацебо в качестве дополнения к стандартной терапии у пациентов с СД 2-го типа и установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эмпаглифлозин продемонстрировал преимущество по сравнению с плацебо относительно основного критерия оценки — снижения частоты случаев смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний, нефатального инфаркта миокарда или нефатального инсульта. Эффект обусловлен значительным снижением сердечно-сосудистой смертности без существенных изменений в отношении нефатального инфаркта миокарда или нефатального инсульта. Снижение сердечно-сосудистой смертности сопоставимо для эмпаглифлозина в дозе 10 и 25 мг (рисунок) и подтверждено улучшением общей выживаемости (табл. 1).

Эффективность предотвращения сердечно-сосудистой смертности не была окончательно установлена у пациентов, принимавших ингибиторы DPP-4, или у пациентов негроидной расы, поскольку представленность этих групп в исследовании EMPA-REG OUTCOME была ограниченной.

Таблица 1. Эффект терапии согласно основным критериям оценки, их компонентам и смертностиа



Показатель Плацебо, N=2333 Эмпаглифлозинb, N=4687 Время до возникновения первого летального исхода вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, нефатального инфаркта миокарда или нефатального инсульта, N (%) 282 (12,1) 490 (10,5) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95,02% ДИ)* 0,86 (0,74; 0,99) P-значение для преимущества 0,0382 Смерть в результате сердечно-сосудистых заболеваний, N (%) 137 (5,9) 172 (3,7) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95% ДИ) 0,62 (0,49; 0,77) P-значение <0,0001 Нефатальный инфаркт миокарда, N (%) 121 (5,2) 213 (4,5) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95% ДИ) 0,87 (0,70; 1,09) P-значение 0,2189 Нефатальный инсульт, N (%) 60 (2,6) 150 (3,2) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95% ДИ) 1,24 (0,92; 1,67) P-значение 0,1638 Общая смертность, N (%) 194 (8,3) 269 (5,7) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95% ДИ) 0,68 (0,57; 0,82) P-значение <0,0001 Смертность, не связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, N (%) 57 (2,4) 97 (2,1) Соотношение рисков по сравнению с плацебо

(95% ДИ) 0,84 (0,60; 1,16)