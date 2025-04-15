Львов (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1028,50
Экономия при брони: -99,46 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,60
Экономия при брони: -18,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
888,10
Экономия при брони: -12,90 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
955,93
Экономия при брони: -89,08 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1054,96
Экономия при брони: -117,07 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
296,04
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
885,50
Экономия при брони: -10,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
294,45
Экономия при брони: -2,14 грн