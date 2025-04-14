Киев
Джардинс (Jardiance®)

Джардинс (Jardiance®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 321 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
855,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
898,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
891,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
859,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1002,77
Экономия при брони: -79,20 грн
923,57 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
934,00 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
858,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
858,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
950,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
979,00
Экономия при брони: -32,01 грн
946,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
998,15
Экономия при брони: -76,58 грн
921,57 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
878,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
883,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1018,07
Экономия при брони: -96,50 грн
921,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,90
Экономия при брони: -7,30 грн
879,60 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
858,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
847,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
877,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
833,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1005,34
Экономия при брони: -79,85 грн
925,49 грн
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