Одесса (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1002,77
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 4 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
979,00
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
998,15
Экономия при брони: -76,58 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1018,07
Экономия при брони: -96,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,90
Экономия при брони: -7,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1005,34
Экономия при брони: -79,85 грн