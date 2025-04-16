Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,60
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1007,42
Экономия при брони: -115,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
957,00
Экономия при брони: -107,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
964,36
Экономия при брони: -78,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1020,07
Экономия при брони: -128,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
951,59
Экономия при брони: -73,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1025,29
Экономия при брони: -146,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
889,70
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
996,17
Экономия при брони: -117,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
996,62
Экономия при брони: -109,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,10
Экономия при брони: -15,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1008,77
Экономия при брони: -121,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
997,86
Экономия при брони: -110,63 грн