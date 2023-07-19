эмпаглифлозин может повысить диуретический эффект тиазидных и петлевых диуретиков. Одновременное применение с препаратами сульфонилмочевины может увеличиваться риск развития гипогликемии. Одновременное применение эмпаглифлозина с пробенецидом приводит к увеличению C max на 26% и увеличение на 53% AUC.

Предполагают, что эмпаглифлозин не имеет клинически значимого влияния на фармакокинетику метформина, глимепирида, пиоглитазона, ситаглиптина, линаглиптина, симвастатина, варфарина, рамиприла, дигоксина, диуретиков и оральных контрацептивов.