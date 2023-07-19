ЭМПАГЛИФЛОЗИН (EMPAGLIFLOZINUM) Действующее вещество
эмпаглифлозин является обратимым, сильнодействующим и селективным конкурентным ингибитором глюкозы натрия 2 котранспортера (SGLT2). Эмпаглифлозин улучшает гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом 2 типа путем уменьшения реабсорбции глюкозы в почках.
Емпаглифлозин быстро всасывается, а средняя Cmax в плазме крови достигалась через 1,5 ч после приема.
Объем распределения — 73,8 л.
Не выявлено значимых метаболитов эмпаглифлозина.
Т½ — 12,4 ч.
лечение взрослых с неадекватным лечением сахарного диабета 2 типа как дополнение к диете и физическим нагрузкам:
- в качестве монотерапии, если есть непереносимость метформина;
- в качестве дповнення к другим ЛС, применяемые для лечения сахарного диабета.
начальная доза составляет 10 мг емпаглифлозину 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 25 мг.
повышенная чувствительность.
пруритус, кетоацидоз, баланит, вульвовагинит, заболевания печени неуточненная генитальная инфекция, грибковые заболевания, вагинальный кандидоз, гиповолемия, артериальная гипотензия, повышение гематокрита, гиперлипидемия, гипогликемия, креатинемии, увеличение ЛПНП, дизурия, ноктурия, поллакиурия, полиурия, жажда и др.
эмпаглифлозин может повысить диуретический эффект тиазидных и петлевых диуретиков. Одновременное применение с препаратами сульфонилмочевины может увеличиваться риск развития гипогликемии. Одновременное применение эмпаглифлозина с пробенецидом приводит к увеличению Cmax на 26% и увеличение на 53% AUC.
Предполагают, что эмпаглифлозин не имеет клинически значимого влияния на фармакокинетику метформина, глимепирида, пиоглитазона, ситаглиптина, линаглиптина, симвастатина, варфарина, рамиприла, дигоксина, диуретиков и оральных контрацептивов.
токсических проявлений не было обнаружено. В случае передозировки следует начать лечение с учетом клинического состояния пациента.