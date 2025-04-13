Киев
Джардинс (Jardiance®)

Джардинс (Jardiance®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 873 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
871,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
894,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
862,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
873,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
862,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
885,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
898,50
Экономия при брони: -14,50 грн
884,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
879,09
Экономия при брони: -68,79 грн
810,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
885,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
850,02 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
920,83
Экономия при брони: -72,06 грн
848,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1002,96
Экономия при брони: -110,39 грн
892,57 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
810,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
857,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
899,58 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
837,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
853,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
966,42
Экономия при брони: -94,24 грн
872,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,90
Экономия при брони: -2,90 грн
884,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
837,00 грн
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