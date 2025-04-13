Киев (адрес не указан)
Доступно в 873 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
898,50
Экономия при брони: -14,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
879,09
Экономия при брони: -68,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
920,83
Экономия при брони: -72,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1002,96
Экономия при брони: -110,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
966,42
Экономия при брони: -94,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
886,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim