Список производителейBBoehringer Ingelheim Производитель: Boehringer Ingelheim Представительство в Украине 04073, Киев, пр. C. Бандеры, 28А +380444941275 +380444941275 [email protected] Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Актилизе® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1 Boehringer Ingelheim В 1 аптеке от 21812,50 грн Цены в аптеках Беродуал® Раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Boehringer Ingelheim В 1128 аптеках от 310,54 грн Цены в аптеках Беродуал® Н Аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim В 1075 аптеках от 309,21 грн Цены в аптеках Беротек® H Аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim В 745 аптеках от 340,60 грн Цены в аптеках Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 520 аптеках от 269,00 грн Цены в аптеках Джардинс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 1031 аптеке от 706,86 грн Цены в аптеках Микардис® Таблетки, 80 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim В 297 аптеках от 860,52 грн Цены в аптеках Микардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim В 53 аптеках от 1048,38 грн Цены в аптеках Мирапекс® Таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 291 аптеке от 503,65 грн Цены в аптеках Мирапекс® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 79 аптеках от 1425,00 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 270 аптеках от 1161,55 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 144 аптеках от 322,00 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 138 аптеках от 2285,89 грн Цены в аптеках Мовалис® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Boehringer Ingelheim В 1200 аптеках от 259,75 грн Цены в аптеках Мовалис® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim В 1076 аптеках от 347,54 грн Цены в аптеках Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim В 1159 аптеках от 481,47 грн Цены в аптеках Офев Капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 1 аптеке от 37999,00 грн Цены в аптеках Офев Капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 3 аптеках от 37665,00 грн Цены в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04073, Киев, пр. C. Бандеры, 28А +380444941275 +380444941275 [email protected] Найдено: 18 препаратов Плитка Список Актилизе® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1 Boehringer Ingelheim В 1 аптеке от 21812,50 грн Цены в аптеках Беродуал® Раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Boehringer Ingelheim В 1128 аптеках от 310,54 грн Цены в аптеках Беродуал® Н Аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim В 1075 аптеках от 309,21 грн Цены в аптеках Беротек® H Аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim В 745 аптеках от 340,60 грн Цены в аптеках Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 520 аптеках от 269,00 грн Цены в аптеках Джардинс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 1031 аптеке от 706,86 грн Цены в аптеках Микардис® Таблетки, 80 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim В 297 аптеках от 860,52 грн Цены в аптеках Микардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim В 53 аптеках от 1048,38 грн Цены в аптеках Мирапекс® Таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 291 аптеке от 503,65 грн Цены в аптеках Мирапекс® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 79 аптеках от 1425,00 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 270 аптеках от 1161,55 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 144 аптеках от 322,00 грн Цены в аптеках Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim В 138 аптеках от 2285,89 грн Цены в аптеках Мовалис® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Boehringer Ingelheim В 1200 аптеках от 259,75 грн Цены в аптеках Мовалис® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim В 1076 аптеках от 347,54 грн Цены в аптеках Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim В 1159 аптеках от 481,47 грн Цены в аптеках Офев Капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 1 аптеке от 37999,00 грн Цены в аптеках Офев Капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim В 3 аптеках от 37665,00 грн Цены в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду