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Производитель: Boehringer Ingelheim

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04073, Киев, пр. C. Бандеры, 28А
+380444941275
+380444941275
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Найдено: 18 препаратов
Актилизе® лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1; Boehringer Ingelheim
Актилизе® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1 аптеке
от 21812,50 грн
Цены в аптеках
Беродуал® раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1; Boehringer Ingelheim
Беродуал® Раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1128 аптеках
от 310,54 грн
Цены в аптеках
Беродуал® Н аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Boehringer Ingelheim
Беродуал® Н Аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1075 аптеках
от 309,21 грн
Цены в аптеках
Беротек® H аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Boehringer Ingelheim
Беротек® H Аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim
В 745 аптеках
от 340,60 грн
Цены в аптеках
Глюренорм® таблетки, 30 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 520 аптеках
от 269,00 грн
Цены в аптеках
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Джардинс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 1031 аптеке
от 706,86 грн
Цены в аптеках
Микардис® таблетки, 80 мг, блистер, № 28; Boehringer Ingelheim
Микардис® Таблетки, 80 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim
В 297 аптеках
от 860,52 грн
Цены в аптеках
Микардисплюс® таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28; Boehringer Ingelheim
Микардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim
В 53 аптеках
от 1048,38 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® Таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 291 аптеке
от 503,65 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® таблетки, 1 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 79 аптеках
от 1425,00 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 270 аптеках
от 1161,55 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 144 аптеках
от 322,00 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 138 аптеках
от 2285,89 грн
Цены в аптеках
Мовалис® раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Boehringer Ingelheim
В 1200 аптеках
от 259,75 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1076 аптеках
от 347,54 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 15 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1159 аптеках
от 481,47 грн
Цены в аптеках
Офев капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Офев Капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 1 аптеке
от 37999,00 грн
Цены в аптеках
Офев капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Офев Капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 3 аптеках
от 37665,00 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Киев, пр. C. Бандеры, 28А
+380444941275
+380444941275
Найдено: 18 препаратов
Актилизе® лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1; Boehringer Ingelheim
Актилизе® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, с растворителем во флаконах по 50 мл, с раств. во фл. 50 мл, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1 аптеке
от 21812,50 грн
Цены в аптеках
Беродуал® раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1; Boehringer Ingelheim
Беродуал® Раствор для ингаляций, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1128 аптеках
от 310,54 грн
Цены в аптеках
Беродуал® Н аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Boehringer Ingelheim
Беродуал® Н Аэрозоль дозированный, баллончик металлический, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim
В 1075 аптеках
от 309,21 грн
Цены в аптеках
Беротек® H аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Boehringer Ingelheim
Беротек® H Аэрозоль дозированный, 100 мкг/доза, баллончик, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Boehringer Ingelheim
В 745 аптеках
от 340,60 грн
Цены в аптеках
Глюренорм® таблетки, 30 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Глюренорм® Таблетки, 30 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 520 аптеках
от 269,00 грн
Цены в аптеках
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Джардинс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 1031 аптеке
от 706,86 грн
Цены в аптеках
Микардис® таблетки, 80 мг, блистер, № 28; Boehringer Ingelheim
Микардис® Таблетки, 80 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim
В 297 аптеках
от 860,52 грн
Цены в аптеках
Микардисплюс® таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28; Boehringer Ingelheim
Микардисплюс® Таблетки, 80 мг + 12,5 мг, блистер, № 28 Boehringer Ingelheim
В 53 аптеках
от 1048,38 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® Таблетки, 0,25 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 291 аптеке
от 503,65 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® таблетки, 1 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 79 аптеках
от 1425,00 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,75 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 270 аптеках
от 1161,55 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 0,375 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 144 аптеках
от 322,00 грн
Цены в аптеках
Мирапекс® ПД таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30; Boehringer Ingelheim
Мирапекс® ПД Таблетки пролонгированного действия, 1,5 мг, блистер, № 30 Boehringer Ingelheim
В 138 аптеках
от 2285,89 грн
Цены в аптеках
Мовалис® раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Boehringer Ingelheim
В 1200 аптеках
от 259,75 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1076 аптеках
от 347,54 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 15 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1159 аптеках
от 481,47 грн
Цены в аптеках
Офев капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Офев Капсулы мягкие, 100 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 1 аптеке
от 37999,00 грн
Цены в аптеках
Офев капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60; Boehringer Ingelheim
Офев Капсулы мягкие, 150 мг, блистер, № 60 Boehringer Ingelheim
В 3 аптеках
от 37665,00 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції