Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,19
Экономия при брони: -26,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
888,50
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1026,46
Экономия при брони: -127,44 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
930,10
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1020,48
Экономия при брони: -138,13 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
890,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
996,58
Экономия при брони: -143,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
885,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1000,51
Экономия при брони: -87,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
989,80
Экономия при брони: -114,29 грн