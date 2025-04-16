Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1015,77
Экономия при брони: -141,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
921,60
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1019,30
Экономия при брони: -130,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
951,05
Экономия при брони: -76,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
898,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
891,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
889,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1027,24
Экономия при брони: -150,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1019,39
Экономия при брони: -143,27 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
990,54
Экономия при брони: -114,42 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
893,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Джардинс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
1008,09
Экономия при брони: -141,56 грн