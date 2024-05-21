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БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE) (305061) - инструкция по применению Диетические добавки

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БИОЛАКТ<sup>®</sup> ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Цена в городе Киев
от 386,99 грн
Без рецепта
10 шт, 3000 мг от 386,99 грн
В наличии в 12 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Дозировка
3000 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника