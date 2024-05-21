Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE) БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE) (305061) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 386,99 грн Без рецепта 10 шт, 3000 мг от 386,99 грн В наличии в 12 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ildong Pharmaceutical Форма выпуска Порошок Дозировка 3000 мг Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника