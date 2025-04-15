Киев
БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)

БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 11 аптеках в Львов
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,09
Экономия при брони: -51,84 грн
438,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
487,50
Экономия при брони: -42,10 грн
445,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,30
Экономия при брони: -65,90 грн
445,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,30
Экономия при брони: -65,90 грн
445,40 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
514,50
Экономия при брони: -69,10 грн
445,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
488,56
Экономия при брони: -50,15 грн
438,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
247,85
Экономия при брони: -11,69 грн
236,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 64
4.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
255,65
Экономия при брони: -32,95 грн
222,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Патона, 4/1
4.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
401,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
486,47
Экономия при брони: -48,38 грн
438,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,85
Экономия при брони: -19,15 грн
471,70 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,34
Экономия при брони: -18,48 грн
459,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,02
Экономия при брони: -32,33 грн
461,69 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,93
Экономия при брони: -24,02 грн
471,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
65.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
510,00
Экономия при брони: -64,60 грн
445,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
537,57
Экономия при брони: -4,11 грн
533,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
65.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
480,90
Экономия при брони: -35,50 грн
445,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
68.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,63
Экономия при брони: -25,97 грн
465,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 5
73.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
502,12
Экономия при брони: -29,98 грн
472,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
104.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,51
Экономия при брони: -20,98 грн
472,53 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное