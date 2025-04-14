БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,99
Экономия при брони: -32,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
358,40
Экономия при брони: -47,74 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
533,95
Экономия при брони: -66,76 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сегедская, 16
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,75
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
492,67
Экономия при брони: -25,55 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Космонавтов, 14-Б
6.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,22
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,18
Экономия при брони: -22,32 грн
Аптека копейка
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,53
Экономия при брони: -26,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,21
Экономия при брони: -22,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
498,39
Экономия при брони: -30,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,76
Экономия при брони: -16,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,30
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,29
Экономия при брони: -14,68 грн
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Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,12
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
483,46
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,07
Экономия при брони: -17,00 грн