Киев
БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)

БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,99
Экономия при брони: -32,49 грн
467,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
358,40
Экономия при брони: -47,74 грн
310,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
443,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
533,95
Экономия при брони: -66,76 грн
467,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
443,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 16
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,75
Экономия при брони: -25,87 грн
467,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
492,67
Экономия при брони: -25,55 грн
467,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 14-Б
6.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,22
Экономия при брони: -21,60 грн
467,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,18
Экономия при брони: -22,32 грн
467,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,53
Экономия при брони: -26,67 грн
467,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,21
Экономия при брони: -22,89 грн
461,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
498,39
Экономия при брони: -30,59 грн
467,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -68,20 грн
443,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,76
Экономия при брони: -16,94 грн
467,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,30
Экономия при брони: -24,15 грн
467,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,29
Экономия при брони: -14,68 грн
467,61 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,12
Экономия при брони: -31,52 грн
467,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
483,46
Экономия при брони: -15,67 грн
467,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,07
Экономия при брони: -17,00 грн
467,07 грн
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