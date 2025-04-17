БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
514,50
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,87
Экономия при брони: -28,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,90
Экономия при брони: -83,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,37
Экономия при брони: -46,01 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
506,00
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,41
Экономия при брони: -24,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,90
Экономия при брони: -83,10 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
492,75
Экономия при брони: -56,16 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,90
Экономия при брони: -83,10 грн
Подорожник
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 75
73.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
503,90
Экономия при брони: -39,60 грн
Ощад аптека
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,90
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
507,98
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,67
Экономия при брони: -22,94 грн
Аптека копейка
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
479,53
Экономия при брони: -92,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
500,13
Экономия при брони: -100,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,56
Экономия при брони: -19,15 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
386,92
Экономия при брони: -17,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,09
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
492,54
Экономия при брони: -30,90 грн