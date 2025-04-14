БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,76
Экономия при брони: -85,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,90
Экономия при брони: -90,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,26
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,62
Экономия при брони: -48,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
511,30
Экономия при брони: -65,90 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
497,98
Экономия при брони: -30,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,43
Экономия при брони: -28,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -66,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
128.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,10
Экономия при брони: -16,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
487,50
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,13
Экономия при брони: -25,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
258,95
Экономия при брони: -36,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
498,03
Экономия при брони: -81,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
101,60
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
488,89
Экономия при брони: -21,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 74
130.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
492,14
Экономия при брони: -24,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,08
Экономия при брони: -21,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
405,30
Экономия при брони: -31,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
133.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
484,03
Экономия при брони: -16,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,39
Экономия при брони: -18,22 грн