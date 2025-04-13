БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
496,95
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,91
Экономия при брони: -21,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
486,06
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
499,40
Экономия при брони: -32,32 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,65
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
388,01
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,20
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
506,54
Экономия при брони: -39,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,96
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,60
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,33
Экономия при брони: -48,23 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,36
Экономия при брони: -27,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
507,10
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,89
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,19
Экономия при брони: -17,76 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
387,51
Экономия при брони: -18,09 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
507,10
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
7.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,16
Экономия при брони: -33,47 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
448,62
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Практичная, 9
7.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
490,69
Экономия при брони: -29,23 грн