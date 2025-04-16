БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,97
Экономия при брони: -55,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
500,10
Экономия при брони: -32,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,82
Экономия при брони: -27,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,18
Экономия при брони: -56,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,28
Экономия при брони: -39,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
479,53
Экономия при брони: -41,03 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,97
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,84
Экономия при брони: -52,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
496,30
Экономия при брони: -28,58 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
497,41
Экономия при брони: -30,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,01
Экономия при брони: -92,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,70
Экономия при брони: -40,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,59
Экономия при брони: -22,29 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
491,05
Экономия при брони: -23,78 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,46
Экономия при брони: -89,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,73
Экономия при брони: -28,15 грн
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БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
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БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
480,90
Экономия при брони: -35,50 грн
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БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
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475,85
Экономия при брони: -31,69 грн
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БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical