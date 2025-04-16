БИОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
478,56
Экономия при брони: -78,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,45
Экономия при брони: -26,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
488,74
Экономия при брони: -61,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
494,01
Экономия при брони: -26,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
523,10
Экономия при брони: -56,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
522,55
Экономия при брони: -95,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,12
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
534,10
Экономия при брони: -66,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
482,35
Экономия при брони: -21,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
488,45
Экономия при брони: -44,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
532,45
Экономия при брони: -65,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
526,65
Экономия при брони: -59,30 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
523,05
Экономия при брони: -25,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
514,50
Экономия при брони: -76,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
523,15
Экономия при брони: -56,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
489,22
Экономия при брони: -22,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
498,04
Экономия при брони: -30,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
483,40
Экономия при брони: -15,90 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
488,14
Экономия при брони: -20,71 грн