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БИОЛАКТ
®
ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
БИОЛАКТ
®
ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Винница
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
476,22
Экономия при брони:
-95,89 грн
380,33
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,82
Экономия при брони:
-28,59 грн
467,23
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
514,50
Экономия при брони:
-76,50 грн
438,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 27
110.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
510,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
438,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,59
Экономия при брони:
-20,43 грн
465,16
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
111.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
424,16
Экономия при брони:
-2,01 грн
422,15
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
495,84
Экономия при брони:
-28,68 грн
467,16
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 33
112.9 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
485,17
Экономия при брони:
-18,12 грн
467,05
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 8/1
120.3 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
480,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
131.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
477,54
Экономия при брони:
-97,32 грн
380,22
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
136.2 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
486,57
Экономия при брони:
-20,63 грн
465,94
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
136.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
503,90
Экономия при брони:
-65,90 грн
438,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 40 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
450,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 41
138.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
493,45
Экономия при брони:
-82,77 грн
410,68
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 28
138.6 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
498,21
Экономия при брони:
-87,53 грн
410,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
139.5 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
333,92
Экономия при брони:
-46,46 грн
287,46
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
139.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
512,00
Экономия при брони:
-8,20 грн
503,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чемеровцы, ул. Центральная, 16/3
158.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
487,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68-А
167.8 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
258,45
Экономия при брони:
-6,55 грн
251,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
168.4 км
БИОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ildong Pharmaceutical
416,00
грн
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