АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET) (305051) - инструкция по применению Диетические добавки
АПСОРБИН САШЕ инструкция по применению
Характеристика
Апсорбин саше употребляют для коррекции рационов диетического питания: при первых признаках расстройства ЖКТ; при перегрузке организма токсичными, ядовитыми веществами, лекарственными средствами, а также при неблагоприятных экологических условиях; при изменении обычного образа и рациона питания во время отпуска, путешествий, командировки; при отравлениях и кишечных инфекциях; с целью уменьшения всасывания алкоголя и для ускорения выведения его из организма.
Активное вещество Апсорбин саше — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости активное вещество Апсорбин саше имеет высокую обволакивающую способность относительно слизистой оболочки ЖКТ, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта. Активное вещество сорбирует (всасывает) и выводит из организма токсины и радионуклиды, тем самым оказывает абсорбционный и детоксицирующый эффект. Кроме того, диосмектит защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от действия таких агрессивных факторов, как соляная кислота, желчные кислоты и пепсин.
Рекомендации по употреблению
— по 1 саше в сутки;
детям в возрасте 2–6 лет — по 1 саше 2 раза в сутки;
взрослым и детям в возрасте с 6 лет — по 1 саше 3 раза в сутки.
Содержимое саше растворить в половине стакана воды и употреблять внутрь перед или через 1–1,5 ч после еды или приема лекарственных препаратов. Для ребенка содержимое саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды или компота для употребления в течение дня или хорошо перемешать с бульоном, пюре, детским питанием.
Длительность употребления — 3–7 дней. При необходимости курс можно повторить.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта и непроходимость кишечника.
Особые указания
перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.