Апсорбин саше употребляют для коррекции рационов диетического питания: при первых признаках расстройства ЖКТ; при перегрузке организма токсичными, ядовитыми веществами, лекарственными средствами, а также при неблагоприятных экологических условиях; при изменении обычного образа и рациона питания во время отпуска, путешествий, командировки; при отравлениях и кишечных инфекциях; с целью уменьшения всасывания алкоголя и для ускорения выведения его из организма.

Активное вещество Апсорбин саше — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости активное вещество Апсорбин саше имеет высокую обволакивающую способность относительно слизистой оболочки ЖКТ, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта. Активное вещество сорбирует (всасывает) и выводит из организма токсины и радионуклиды, тем самым оказывает абсорбционный и детоксицирующый эффект. Кроме того, диосмектит защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от действия таких агрессивных факторов, как соляная кислота, желчные кислоты и пепсин.

