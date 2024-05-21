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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)

АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET) (305051) - инструкция по применению Диетические добавки

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АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Цена в городе Киев
от 73,53 грн
Без рецепта
10 шт от 73,53 грн 30 шт Нет в наличии
В наличии в 69 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для оральной суспензии
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты

АПСОРБИН САШЕ инструкция по применению

Характеристика

Апсорбин саше употребляют для коррекции рационов диетического питания: при первых признаках расстройства ЖКТ; при перегрузке организма токсичными, ядовитыми веществами, лекарственными средствами, а также при неблагоприятных экологических условиях; при изменении обычного образа и рациона питания во время отпуска, путешествий, командировки; при отравлениях и кишечных инфекциях; с целью уменьшения всасывания алкоголя и для ускорения выведения его из организма.
Активное вещество Апсорбин саше — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости активное вещество Апсорбин саше имеет высокую обволакивающую способность относительно слизистой оболочки ЖКТ, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта. Активное вещество сорбирует (всасывает) и выводит из организма токсины и радионуклиды, тем самым оказывает абсорбционный и детоксицирующый эффект. Кроме того, диосмектит защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от действия таких агрессивных факторов, как соляная кислота, желчные кислоты и пепсин.

Рекомендации по употреблению

— по 1 саше в сутки;
детям в возрасте 2–6 лет — по 1 саше 2 раза в сутки;
взрослым и детям в возрасте с 6 лет — по 1 саше 3 раза в сутки.
Содержимое саше растворить в половине стакана воды и употреблять внутрь перед или через 1–1,5 ч после еды или приема лекарственных препаратов. Для ребенка содержимое саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды или компота для употребления в течение дня или хорошо перемешать с бульоном, пюре, детским питанием.
Длительность употребления — 3–7 дней. При необходимости курс можно повторить.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам продукта и непроходимость кишечника.

Особые указания

перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

АПСОРБИН САШЕ
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10
от 73,53 грн
В наличии в 69 аптеках
Цены в аптеках
АПСОРБИН САШЕ
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10
от 73,53 грн
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