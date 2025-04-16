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АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Николаев
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
10,91
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
98.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
124,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
112.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
56,05
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
11,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
144.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
126,50
Экономия при брони:
-4,20 грн
122,30
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони:
-15,60 грн
116,40
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 2 мин
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
175.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
207.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,19
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони:
-13,80 грн
118,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
241.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
243.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
134,18
Экономия при брони:
-16,57 грн
117,61
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
254.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
57,53
Экономия при брони:
-0,16 грн
57,37
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
255.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
122,58
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 90
256.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,21
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони:
-13,80 грн
118,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
258.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
135,77
Экономия при брони:
-13,97 грн
121,80
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
260.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
114,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони:
-11,40 грн
120,60
грн
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