Киев
АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)

АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,17 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
110,00
Экономия при брони: -7,70 грн
102,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
137,00
Экономия при брони: -29,42 грн
107,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
5.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
6.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
139,19
Экономия при брони: -7,79 грн
131,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 2/30
9.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
9.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
50,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,07 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
114,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
18.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
143,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
25.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
30,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Александровка, ул. Котляревского, 27
25.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
60.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
49,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
68.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
68.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
98.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
113,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,19 грн
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