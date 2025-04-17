АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
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Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека копейка
Киев, ул. Кирилловская, 166
125.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
136,88
Экономия при брони: -8,91 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
126.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Великая Александровка, ул. Котляревского, 27
126.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
137,00
Экономия при брони: -29,42 грн
Здорова родина
Гора, ул. Центральная, 20-А
129.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
129.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
110,00
Экономия при брони: -7,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Княжий Затон, 2/30
130.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Брюллова, 1-А
130.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 106/2
131.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека низких цен
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
131.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
150,73
Экономия при брони: -8,24 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
132.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
133.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак