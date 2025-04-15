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АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Львов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
38,16
Экономия при брони:
-0,12 грн
38,04
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
24.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
50,72
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
49,56
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
34.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
127,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
76,79
Экономия при брони:
-0,61 грн
76,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
94,21
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
63.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
85,56
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
64.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
61,71
Экономия при брони:
-0,79 грн
60,92
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
64.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
25,82
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
114,80
Экономия при брони:
-8,48 грн
106,32
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:50
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
61,56
Экономия при брони:
-0,38 грн
61,19
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Броды, ул. Золотая, 1
85.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
12,27
Экономия при брони:
-0,13 грн
12,14
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
86.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
127,67
Экономия при брони:
-1,05 грн
126,62
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
91.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
93,91
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
92.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
61,75
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-Я
93.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
85,69
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 94-А
94.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
126,22
Экономия при брони:
-0,60 грн
125,62
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 13
94.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
122,69
Экономия при брони:
-0,07 грн
122,62
грн
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Зеленая аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
121,19
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Воли, 7
94.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
122,46
грн
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