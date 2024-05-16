АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Киев (594093) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
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Всего: порошок для оральной суспензии (1)
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Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Фармация
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Киев, ул. Липковского Василия, 3
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Киев, ул. Брюллова, 1-А
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Киев, ул. Иорданская, 6
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Киев, просп. Науки, 4
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Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
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Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
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Всего: саше (8)
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Киев, ул. Ушинского, 23
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Киев, ул. Малышко Андрея, 3
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Всего: порошок для оральной суспензии (5)
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Киев, просп. Шухевича Романа, 10