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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Киев (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: саше (7)
91,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
77,89
Экономия: -4,36 грн
73,53 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
110,00
Экономия: -8,80 грн
101,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (1)
135,20
Экономия: -39,64 грн
95,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: саше (5)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: саше (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: саше (5)
91,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: саше (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: саше (4)
91,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (2)
95,16
Экономия: -0,44 грн
94,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: саше (1)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: саше (5)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: саше (5)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: саше (6)
91,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: саше (8)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
110,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
112,65
Экономия: -6,35 грн
106,30 грн