АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
143,50
Экономия при брони: -31,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
123,62
Экономия при брони: -1,77 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
19.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
77.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
80.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
62,28
Экономия при брони: -0,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
91.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
49,02
Экономия при брони: -0,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
99.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
97,34
Экономия при брони: -0,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
106.0 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
111.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Йод
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
118.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 18
118.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
98,46
Экономия при брони: -1,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
118.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
122.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
136.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -13,80 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
138.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
49,46
Экономия при брони: -0,89 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
123,99
Экономия при брони: -1,86 грн