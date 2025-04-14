АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
14,63
Экономия при брони: -0,96 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
В городах рядом
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
116.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
28,83
Экономия при брони: -1,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
185.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
36,36
Экономия при брони: -1,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Недригайлов, ул. Независимости, 8
192.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
192.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
195.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
150,96
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
232.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
148,38
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
126,98
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -13,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
138,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
146,65
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
257.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,24
Экономия при брони: -9,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
271.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
290.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак