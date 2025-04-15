АПСОРБИН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
9.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
36,09
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
9.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
149,91
Экономия при брони: -8,04 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
126,98
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
150,24
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
77.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
133,19
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
138,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
109.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
116.8 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
132,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.2 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
126.5 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
128.4 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
28,42
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
129.3 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
165.9 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
187.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
195.7 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак
14,15
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
199.6 км
АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше №10
Фармак