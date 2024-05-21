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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno) (304894) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Цена в городе Киев
от 94,00 грн
Без рецепта
16 шт от 94,00 грн
В наличии в 19 аптеках
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Количество штук в упаковке
16 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника