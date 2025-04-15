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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Запорожье
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
75.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,69
Экономия при брони:
-9,43 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
75.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,53
Экономия при брони:
-5,27 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
129.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,52
Экономия при брони:
-9,26 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
129.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,79
Экономия при брони:
-9,53 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
131.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,14
Экономия при брони:
-5,88 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
228.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,12
Экономия при брони:
-9,86 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
286.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
433.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,37
Экономия при брони:
-6,11 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
434.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,93
Экономия при брони:
-8,67 грн
147,26
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
434.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
436.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,77
Экономия при брони:
-5,51 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
438.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
439.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,66
Экономия при брони:
-10,36 грн
139,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
439.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,50
Экономия при брони:
-9,20 грн
139,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
441.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
443.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
445.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,15
Экономия при брони:
-7,05 грн
139,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
445.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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