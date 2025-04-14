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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,48
Экономия при брони:
-5,22 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
185.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,87
Экономия при брони:
-10,61 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
191.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
302.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,33
Экономия при брони:
-7,07 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
304.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,18
Экономия при брони:
-10,92 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
305.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
307.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,27
Экономия при брони:
-11,01 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
332.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,79
Экономия при брони:
-9,53 грн
147,26
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
392.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
400.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,71
Экономия при брони:
-5,45 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
401.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,88
Экономия при брони:
-7,62 грн
147,26
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
401.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
403.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,21
Экономия при брони:
-9,91 грн
139,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
404.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,46
Экономия при брони:
-10,16 грн
139,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
404.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
160,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
405.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
408.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
411.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,44
Экономия при брони:
-5,34 грн
139,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
413.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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