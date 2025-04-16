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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Николаев
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,70
Экономия при брони:
-9,44 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
158.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,39
Экономия при брони:
-6,13 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
160.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,24
Экономия при брони:
-9,98 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
177.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,72
Экономия при брони:
-7,46 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
277.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
284.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
288.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,34
Экономия при брони:
-10,08 грн
147,26
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
288.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,54
Экономия при брони:
-7,28 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
380.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,48
Экономия при брони:
-5,22 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
397.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,70
Экономия при брони:
-7,44 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
397.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,16
Экономия при брони:
-7,90 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
398.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,82
Экономия при брони:
-7,56 грн
147,26
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
400.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
400.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,95
Экономия при брони:
-8,69 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
400.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,16
Экономия при брони:
-6,90 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
401.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
401.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
401.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,11
Экономия при брони:
-5,81 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
404.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,77
Экономия при брони:
-5,47 грн
139,30
грн
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