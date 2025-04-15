Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,47
Экономия при брони: -10,21 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,78
Экономия при брони: -5,52 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
124.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,29
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
125.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,75
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
128.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,27
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
199.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,98
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
235.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
378.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
378.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,59
Экономия при брони: -8,33 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
380.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
380.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,41
Экономия при брони: -7,15 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони: -2,54 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
383.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
384.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,47
Экономия при брони: -7,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
384.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,45
Экономия при брони: -7,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
386.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
389.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
389.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
390.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,19
Экономия при брони: -5,09 грн