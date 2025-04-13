Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,44
Экономия при брони: -5,34 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервис
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,46
Экономия при брони: -10,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,21
Экономия при брони: -9,91 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,35
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
7.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,87
Экономия при брони: -9,61 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
9.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,88
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптекарь
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
10.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,71
Экономия при брони: -5,45 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Вишневое, ул. Европейская, 24
12.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
147,53
Экономия при брони: -8,23 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,77
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека копейка
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,66
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
19.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,21
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Галафеева, 43
58.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,70
Экономия при брони: -9,44 грн
Аптека низких цен
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
159.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.