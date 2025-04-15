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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Львов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
423.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,16
Экономия при брони:
-7,90 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
448.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,35
Экономия при брони:
-9,09 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
451.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,30
Экономия при брони:
-7,04 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
457.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,62
Экономия при брони:
-10,32 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
457.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,55
Экономия при брони:
-10,29 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,05
Экономия при брони:
-4,95 грн
139,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
464.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,74
Экономия при брони:
-6,48 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
464.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
466.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,15
Экономия при брони:
-7,05 грн
139,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
469.2 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
473.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
474.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
474.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,50
Экономия при брони:
-9,20 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
474.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,66
Экономия при брони:
-10,36 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
475.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
133,20
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
477.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,77
Экономия при брони:
-5,51 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
477.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,37
Экономия при брони:
-6,11 грн
147,26
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
487.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
582.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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