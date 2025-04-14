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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Одесса
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,98
Экономия при брони:
-9,72 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,27
Экономия при брони:
-9,01 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
264.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,75
Экономия при брони:
-5,49 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
266.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,29
Экономия при брони:
-7,03 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
343.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
393.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
396.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,47
Экономия при брони:
-10,21 грн
147,26
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
397.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,78
Экономия при брони:
-5,52 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
403.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,83
Экономия при брони:
-6,57 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
429.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,02
Экономия при брони:
-7,76 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
433.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,52
Экономия при брони:
-10,26 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
434.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
434.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,10
Экономия при брони:
-5,80 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
435.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,59
Экономия при брони:
-8,33 грн
147,26
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
436.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
437.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
438.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
160,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
438.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,15
Экономия при брони:
-5,05 грн
139,10
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
438.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,41
Экономия при брони:
-7,15 грн
147,26
грн
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