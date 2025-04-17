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Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Вивокапс иммуно (Vivocaps immuno)
Чернигов
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
124.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,09
Экономия при брони:
-10,83 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,39
Экономия при брони:
-9,09 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,62
Экономия при брони:
-9,32 грн
139,30
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
126.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,86
Экономия при брони:
-10,60 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
128.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Экономия при брони:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,72
Экономия при брони:
-7,46 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
129.7 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,02
Экономия при брони:
-5,76 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
129.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,32
Экономия при брони:
-5,22 грн
139,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
130.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,17
Экономия при брони:
-10,91 грн
147,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
131.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,99
Экономия при брони:
-5,89 грн
139,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
138.6 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,48
Экономия при брони:
-7,18 грн
139,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
139.4 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,24
Экономия при брони:
-5,98 грн
147,26
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
145.9 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,78
Экономия при брони:
-5,52 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
184.3 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,81
Экономия при брони:
-10,55 грн
147,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
237.0 км
ВИВОКАПС ИММУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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