АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК (ALPHAVIT SCHOOLCHILD) (303493) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется как вспомогательный источник витаминов, β-каротина, кальция, магния и микроэлементов, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы, адаптации к повышенным физическим, умственным и эмоциональным нагрузкам у детей в возрасте 7–14 лет.
Рекомендации по употреблению
разжевывать во время еды (за завтраком, обедом и ужином) по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток. Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной.
Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом). Не следует превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Особые указания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гипертиреоз.
Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний; не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Рекомендуемое количество для ежедневного потребления превышать не следует.
Не употреблять по истечении указанного на упаковке срока годности.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Рекомендуемая норма потребления витаминов детьми школьного возраста (ВОЗ, ФАО, 2004)
Дети в возрасте 7-9 лет
Витамин С (мг/сут) 35
Витамин B1 (мг/сут) 0,9
Витамин В2 (мг/сут) 0,9
Ниацин (мг НЭ*/сут) 12
Витамин В6 (мг/сут) 1,0
Пантотеновая кислота (мг/сут) 4,0
Витамин H (мкг/сут) 20
Витамин В12 (мкг/сут) 1,8
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 300
Витамин А (мкг RE***/сут) 500
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,0
Витамин К (мкг/сут) 25
Девочки в возрасте 10-18 лет
Витамин С (мг/сут) 40
Витамин B1 (мг/сут) 1,1
Витамин В2 (мг/сут) 1,0
Ниацин (мг НЭ*/сут) 16
Витамин В6 (мг/сут) 1,2
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 25
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 600
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,5
Витамин К (мкг/сут) 35-55
Мальчики в возрасте 10-18 лет
Витамин С (мг/сут) 40
Витамин B1 (мг/сут) 1,2
Витамин В2 (мг/сут) 1,3
Ниацин (мг НЭ*/сут) 16
Витамин В6 (мг/сут) 1,3
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 25
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 600
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 10,0
Витамин К (мкг/сут) 35-55
Прииечания:
*НЭ — ниациновый эквивалент;
**ПФЭ — пищевой фолатный эквивалент; мкг ПФЭ = [мкг содержащейся в продуктах питания фолиевой кислоты + (0,7 × мкг синтетической фолиевой кислоты)];
***RE — ретиноловый эквивалент; 1 мкг ретинола = 1 RE; 1 мкг β-каротина = 0,167 мкг RE; 1 мкг других каротиноидов провитамина А = 0,084 RE;
****α-TE — альфа-токофероловый эквивалент.