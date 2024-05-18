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АЛФАВІТ® МАМА таблетки, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531984) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
518,36
Економія: -61,58 грн
456,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
528,98
Економія: -72,38 грн
456,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
458,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
543,57
Економія: -116,25 грн
427,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
485,99
Економія: -56,30 грн
429,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
516,88
Економія: -55,86 грн
461,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
533,49
Економія: -72,48 грн
461,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
494,21
Економія: -67,39 грн
426,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
508,31
Економія: -81,49 грн
426,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
458,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
507,59
Економія: -74,37 грн
433,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
458,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
408,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
439,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
476,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
531,67
Економія: -87,14 грн
444,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
452,87
Економія: -21,40 грн
431,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
519,31
Економія: -87,84 грн
431,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
490,97
Економія: -77,85 грн
413,12 грн