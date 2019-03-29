АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД (ALPHAVIT CHILDREN'S KINDERGARTEN) (303492) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ ДЕТСКИЙ САД инструкция по применению
Характеристика
может быть использован дополнительно к разнообразному и сбалансированному рациону питания детей в возрасте 3–7 лет как дополнительный источник витаминов, микроэлементов, магния и бета-каротина с целью поддержания нормального функционирования иммунной системы, адаптации к повышенным умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам.
Суточная доза витаминов и минералов разделена на три таблетки с учетом совместимости компонентов.
Свойства Алфавит Детский сад подтверждены научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
употреблять во время еды (разжевывать) по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток. Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной.
Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом).
Не следует превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гипертиреоз.
Особые указания
данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний; не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Рекомендуемое количество для ежедневного потребления превышать не следует.
Не употреблять по истечении указанного на упаковке срока годности.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Рекомендуемая норма потребления витаминов детьми грудного и дошкольного возраста (ВОЗ, ФАО, 2004)
Дети в возрасте 0-6 месяцев
Витамин С (мг/сут) 25
Витамин B1 (мг/сут) 0,2
Витамин В2 (мг/сут) 0,3
Ниацин (мг НЭ*/сут) 2
Витамин В6 (мг/сут) 0,1
Пантотеновая кислота (мг/сут) 1,7
Витамин H (мкг/сут) 5
Витамин В12 (мкг/сут) 0,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 80
Витамин А (мкг RE***/сут) 375
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 2,7
Витамин К (мкг/сут) 5
Дети в возрасте 7-12 месяцев
Витамин С (мг/сут) 30
Витамин B1 (мг/сут) 0,3
Витамин В2 (мг/сут) 0,4
Ниацин (мг НЭ*/сут) 4
Витамин В6 (мг/сут) 0,3
Пантотеновая кислота (мг/сут) 1,8
Витамин H (мкг/сут) 6
Витамин В12 (мкг/сут) 0,7
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 80
Витамин А (мкг RE***/сут) 400
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 2,7
Витамин К (мкг/сут) 10
Дети в возрасте 1-3 лет
Витамин С (мг/сут) 30
Витамин B1 (мг/сут) 0,5
Витамин В2 (мг/сут) 0,5
Ниацин (мг НЭ*/сут) 6
Витамин В6 (мг/сут) 0,5
Пантотеновая кислота (мг/сут) 2,0
Витамин H (мкг/сут) 8
Витамин В12 (мкг/сут) 0,9
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 150
Витамин А (мкг RE***/сут) 400
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 5,0
Витамин К (мкг/сут) 15
Дети в возрасте 4-6 лет
Витамин С (мг/сут) 30
Витамин B1 (мг/сут) 0,6
Витамин В2 (мг/сут) 0,6
Ниацин (мг НЭ*/сут) 8
Витамин В6 (мг/сут) 0,6
Пантотеновая кислота (мг/сут) 3,0
Витамин H (мкг/сут) 12
Витамин В12 (мкг/сут) 1,2
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 200
Витамин А (мкг RE***/сут) 450
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 5,0
Витамин К (мкг/сут) 20
Прииечания:
*НЭ — ниациновый эквивалент;
**ПФЭ — пищевой фолатный эквивалент; мкг ПФЭ = [мкг содержащейся в продуктах питания фолиевой кислоты + (0,7 × мкг синтетической фолиевой кислоты)];
***RE — ретиноловый эквивалент; 1 мкг ретинола = 1 RE; 1 мкг β-каротина = 0,167 мкг RE; 1 мкг других каротиноидов провитамина А = 0,084 RE;
****α-TE — альфа-токофероловый эквивалент.