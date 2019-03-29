может быть использован дополнительно к разнообразному и сбалансированному рациону питания детей в возрасте 3–7 лет как дополнительный источник витаминов, микроэлементов, магния и бета-каротина с целью поддержания нормального функционирования иммунной системы, адаптации к повышенным умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам.

Суточная доза витаминов и минералов разделена на три таблетки с учетом совместимости компонентов.

Свойства Алфавит Детский сад подтверждены научными исследованиями состава.