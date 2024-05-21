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АЛФАВИТ® МАМА (ALPHAVIT MAMA) (303055) - инструкция по применению Диетические добавки

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АЛФАВИТ<sup>&reg;</sup> МАМА (ALPHAVIT MAMA)
Цена в городе Киев
от 343,15 грн
Без рецепта
60 шт от 343,15 грн
В наличии в 297 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

АЛФАВИТ МАМА инструкция по применению

Характеристика

АлфаВит Мама может быть рекомендована в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов для женщин в период беременности и кормления грудью. Сбалансированный состав комплекса с повышенным содержанием кальция, железа и фолиевой кислоты оказывает разностороннюю и полноценную поддержку организма женщины в период подготовки к беременности, в период беременности и кормления грудью. Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов.
Свойства АлфаВит Мама подтверждены научными исследованиями состава.

Рекомендации по употреблению

по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время еды (за завтраком, обедом и ужином) в любой последовательности. Интервал между употреблением таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график употребления был нарушен, допускается возобновление с любой из таблеток, в том числе и пропущенной таблетки вместе с очередной.
Срок употребления — 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного употребления.

Особые указания

индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гиперфункция щитовидной железы. Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения, не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.

АЛФАВИТ МАМА
АЛФАВИТ® МАМА таблетки, №60
от 343,15 грн
В наличии в 297 аптеках
Цены в аптеках
АЛФАВИТ МАМА
АЛФАВИТ® МАМА таблетки, №60
от 343,15 грн
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