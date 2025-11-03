Зубной порошок Экстра
Зубной порошок Экстра инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендован как профилактическое средство для ухода за полостью рта, имеет отбеливающее действие.
Состав
Кальция карбонат, натрий двууглекислый, эфирное масло мяты, эфирное масло гвоздики, морская соль, каолин.
Описание действующих веществ
Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.
Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.
Масло мяты — чрезвычайно эффективное средство против анаэробных бактерий, существующих в среде с низким содержанием кислорода (например, в ротовой полости) и способных вызывать заболевания дёсен. Мята содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и горечи. Масло мяты перечной применяют в зубоврачебной практике в качестве примеси к зубным порошкам, пастам и жидкостям для полоскания рта.
Эфирное масло гвоздики используется при лечении пародонтоза. Обладает свойствами локального анальгетика, оказывает антисептическое и заживляющее действие.
Белая глина (каолин) укрепляет эмаль зубов, снижает зубную боль, а также является основным компонентом отбеливающих жевательных резинок и паст.
Морская соль обладает бактерицидными свойствами и особенно эффективна при устранении стойких отложений на зубах. Зубной порошок «Экстра» поможет отбелить зубы даже заядлого курильщика!
Способ применения
Рекомендуется использовать утром и вечером.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не использовать при тонкой и чувствительной эмали.
Форма выпуска
Пластиковая банка 50 г и 100 г.
Срок годности
30 месяцев