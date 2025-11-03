Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.

Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.

Масло мяты — чрезвычайно эффективное средство против анаэробных бактерий, существующих в среде с низким содержанием кислорода (например, в ротовой полости) и способных вызывать заболевания дёсен. Мята содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и горечи. Масло мяты перечной применяют в зубоврачебной практике в качестве примеси к зубным порошкам, пастам и жидкостям для полоскания рта.

Эфирное масло гвоздики используется при лечении пародонтоза. Обладает свойствами локального анальгетика, оказывает антисептическое и заживляющее действие.

Белая глина (каолин) укрепляет эмаль зубов, снижает зубную боль, а также является основным компонентом отбеливающих жевательных резинок и паст.

Морская соль обладает бактерицидными свойствами и особенно эффективна при устранении стойких отложений на зубах. Зубной порошок «Экстра» поможет отбелить зубы даже заядлого курильщика!